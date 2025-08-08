Власти Израиля опровергли новость, что Трамп кричал на Нетаньяху из-за сектора Газа

Заявления о том, что президент США Дональд Трамп вел разговор на повышенных тонах с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, не соответствует действительности. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление, сделанное пресс-службой премьера Израиля.

«Сообщение о том, что между премьер-министром Нетаньяху и президентом Трампом произошла словесная перепалка на повышенных тонах, полностью является ложным», — указали журналистам.

Ранее в масс-медиа появились сообщения, что Трамп якобы позвонил Нетаньяху и стал кричать на него после того, как израильский премьер стал утверждать, что весь голод в Газе является инсценировкой. Глава Белого дома подчеркивал, что его советники предоставили ему доказательства обратного. Администрация президента США пока никак не комментировала эту новость.