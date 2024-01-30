Власти Японии заявили о продолжении политики антироссийских санкций

Японское правительство хотело бы заключить мирный договор с Россией, но при этом оно продолжает поддерживать Украину, а также будет придерживаться политики санкций в отношении РФ. Такое заявление сделал японский премьер-министр Фумио Кисида. Его слова привел ТАСС .

По заверению премьера Кисиды, его правительство до сих пор придерживается стремления решить территориальный спор между двумя странами.

«Япония по-прежнему твердо привержена курсу, направленного на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», - утверждает он.

При этом Япония не будет отходить от политики санкций, которой она следует в отношении РФ. Японские власти также будут продолжать оказывать помощь Украине. Он назвал очень тяжелой ту ситуацию, которая сейчас сложилась между Москвой и Токио. Кисида пообещал, что уже во второй половине февраля на японской территории состоится конференция, которую посвятят вопросам восстановления Украины.

Ранее японский эксперт Хината Ямагучи назвал демонстративным жест Владимира Путина. Тот публично выразил желание посетить Курильские острова, и тем самым фактически «послал к черту» все планы Японии на возврат этих территорий.