Власти ЮАР не нашли никаких доказательств поставки оружия со своей территории в Россию

Посол Соединенных Штатов обвинял российское судно Lady R в погрузке вооружений с южноафриканской военной базы Саймонстаун. Эта информация не подтвердилась ни по горячим следам, ни после проведения детального разбирательства.

Сигнал от дипломата поступил еще в декабре прошлого года. Посол заявил, что в США твердо уверены в загрузке на борт судна боеприпасов и оружия. В результате была создана специальная комиссия, которая проверила претензии американской стороны.

«Комиссия не нашла никаких доказательств, подтверждающих эти утверждения. Имеющиеся доказательства лишь подтвердили факт выгрузки и отсутствие загрузки», - таков был результат расследования, о котором рассказало ТАСС.

Комиссией были опрошены почти полсотни человек, она же проверила больше ста различных документов. Никаких свидетельств отправки вооружений в Россию не было найдено.