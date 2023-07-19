Власти Казахстана опровергли слухи о поставке бронетехники из Турции

Ранее в социальных сетях разошлись слухи, что турки поставят в страну свою технику на 2 триллиона тенге.

Такая сумма эквивалентна 4,4 миллиардам долларов. По утверждению министерства обороны Республики Казахстан, никакого договора между двумя странами еще не подписано, и до этой стадии еще очень далеко.

«Информация о заключении соглашения между министерством обороны и турецкой компанией Otokar не соответствует действительности», - подчеркнуло военное ведомство.

Ответ казахских военных привело ТАСС. В минобороны согласились с тем, что машины данной компании сейчас проходят обкатку и опытные испытания в стране, но это делается наравне с собственными образцами. Турецкие машины участвуют в конкурсе на общих основаниях. Только по итогам испытаний будет выбрана техника, которая отличается более надежным качеством, и будет соответствовать всем необходимым критериям.