Власти Киева заявили о создании рубежей обороны в тысячу километров вокруг города

В эфире канала он заявил, что рубежи обороны вокруг столицы достигают протяженности около 1000 километров. По словам главы военной администрации, первый из этих рубежей расположен на достаточном расстоянии от самого Киева. Он подчеркнул, что были построены надежные системы для огневого поражения, а также заграждения всех типов для защиты от авиации и танков.

Попко также подчеркнул, что данные об организации столичной обороны и расположении средств для защиты являются закрытыми, и по этой причине большинство информации не раскрывается.