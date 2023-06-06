Власти Крыма опровергли информацию об эвакуации и повышении уровня радиации после инцидента на Каховской ГЭС

В Крыму опровергли информацию об эвакуации и повышении уровня радиации после инцидента на Каховской ГЭС. Советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков сообщил в соцсетях, что данные об этом являются фейком.

«Производится обзвон крымских абонентов мобильных операторов. Озвучивается запись предупреждения о превышение показателей радиации в днепровской воде и начале эвакуации. Эта информация фейковая, звонки осуществляется с территории Украины с подменой номера на казахстанский или московский», – написал Крючков.

Он отметил, что федеральные и крымские службы круглосуточно отслеживают мониторинг воды и воздуха. Все показатели, по его словам, остаются в норме. Крючков также призвал доверять только официальным источникам.

«Можно говорить, что угодно, но факты подготовленных массовых вбросов и фейков четко указывают на исполнителя теракта», – добавил он.

Ночью 6 июня в Херсонкой области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, которая расположена недалеко от Новой Каховки. Сам город и Херсон были затоплены. Вода также появилась в 18 других населенных пунктов. По данным властей региона, остается риск подтопления других 30 населенных пунктов.

В Кремле и Министерстве обороны РФ причастными к подрыву на Каховской ГЭС отнесли Киев. По данным официальных лиц, таким образом Украина пытается отвлечь внимание западных «партером» от неудач на фронте.