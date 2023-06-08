Власти Крыма сообщили о мерах, которые прорабатываются для решения ситуации с наполнением Северо-Крымского канала

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в регионе прорабатываются меры для решения ситуации с наполнением днепровской водой Северо-Крымского канала. Об этом он сообщил в четверг, 8 июня, журналистам. Слова Аксенова приводит РИА Новости Крым.

Ранее глава региона сообщил, что после разрушения Каховской ГЭС сохраняется риск обмеления Северо-Крымского канала.

«Предпринимаем меры, чтобы максимально закачать воду во все водохранилища Крыма, где еще остались резервы», — сказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что на данный момент вода в канале остается на прежнем уровне, однако в скором времени она оттуда уйдет.

В ночь на 6 июня ВСУ ударили по верхней части Каховской ГЭС, в результате чего произошел неконтролируемый сброс воды. Ближайший город — Новая Каховка, был затоплен. Также большой поток воды поступил в 18 других населенных пунктов. Еще 30 сел и городов, по данным властей Херсонской области, остаются в зоне риска.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ввел в регионе режим ЧС.

Украинская стороны обвиняет в разрушениях ВС РФ, российская утверждает, что ВСК намерено нанесли удар по части гидроэлектростанции. В ближайшее время, по данным властей Херсонской и Запорожской областей, Каховское водохранилище обмелеет.