Власти Крыма заявили о готовности региона к жизни без воды из Днепра

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что регион готов к жизни без воды из Днепра. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

По его словам, рисков для снабжения жителей водой нет. Аксенов отметил, что после прекращения подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, пострадать может только сельское хозяйство региона.

«В Республике Крым сохраняется достаточное количество запасов воды для бытовых нужд. На сегодняшний день наполнение водохранилищ приличное. Продолжается работа по закачке воды из подземных источников. Никаких рисков по обеспечению населения питьевой водой в регионе нет», – написал Аксенов.

Он подчеркнул, что уровень воды в Северо-Крымском канале постепенно снижается, и ее запасов хватит примерно на 2,5-3 месяца.

В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС, в результате чего была повреждена верхняя часть объекта, и произошел бесконтрольный сброс воды. Было затоплено порядка 30 населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей, в том числе село Новая Каховка. Жертвами катастрофы стали 46 человек.

После сброса воды уровень воды в Каховском водохранилище начал снижаться. На фотографиях, опубликованных в сети, видно, что воды практически не осталось.

26 февраля 2022 года российские военные подорвали дамбу в Херсонской области, которую соорудил киевский режим в целях водной блокады Крыма.