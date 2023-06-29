Власти Львовской области захотели установить памятник чебуреку в рамках десоветизации

В поселке Брюховичи вчера был снесен монумент «Родина-мать». Советник главы региона предложил установить на освободившийся постамент памятник кулинарному изделию.Об этом рассказало ТАСС.

«Есть идея и есть спонсоры. Будет в Брюховичах памятник чебуреку», - утверждает чиновник.

На Украине идет очередная волна борьбы с советским наследием. Данная кампания началась в 2015 году и активизировалась чуть более года назад. В стране переименовываются улицы, сносятся монументы и памятники, меняются названия населенных пунктов. В особенности это касается тех топонимов, которые связывают объекты с Россией.