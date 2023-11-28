Власти Молдавии пообещали больше не продлять режим чрезвычайного положения

Недавно молдавское правительство в очередной раз продлило режим ЧП. Это последний раз, когда оно продляет действие данного режима.

На территории Республики Молдова действует режим чрезвычайного положения, который был введен в действие еще в феврале прошлого года. Затем его много раз продляли дополнительно на 30 дней. Недавно ЧП было снова продлено, но это было сделано в последний раз. Об этом заявила Олеся Стамате, председатель молдавской парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.

«К концу декабря, с учетом принятых документов, режим ЧП больше не нужно будет продлевать», - сообщила она в эфире телеканала ТV8.

Оппозиция постоянно критикует правительство за продление этого положения. По ее утверждению, режим ЧП поддерживается исключительно для подавления несогласных с официальной точкой зрения.