Власти Молдавии создали специальную комиссию для ликвидации оппозиционной партии

Этой партии запрещено действовать на молдавской территории даже несмотря на то, что обвинения в ее адрес так и не были доказаны. Запрет был введен в качестве предупредительной меры. Обвинения в адрес «Шор» касались ее действий в интересах России, в противостоянии Евросоюзу и Соединенным Штатам. Власти США также обвинили партию в том, что она якобы пыталась повлиять на выборы в Америке.

Об этом сообщило ТАСС. Депутатам от «Шор» был запрещен допуск в национальный парламент. Теперь комиссия обязана вычеркнуть ее из списка политических сил, а также исключить из реестра партий.