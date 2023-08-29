Власти Молдавии создали специальную комиссию для ликвидации оппозиционной партии
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Партия «Шор» была ранее признана незаконной со стороны Конституционного суда этой страны, поэтому министерство юстиции взялось выполнять официальные процедуры.
Этой партии запрещено действовать на молдавской территории даже несмотря на то, что обвинения в ее адрес так и не были доказаны. Запрет был введен в качестве предупредительной меры. Обвинения в адрес «Шор» касались ее действий в интересах России, в противостоянии Евросоюзу и Соединенным Штатам. Власти США также обвинили партию в том, что она якобы пыталась повлиять на выборы в Америке.
Об этом сообщило ТАСС. Депутатам от «Шор» был запрещен допуск в национальный парламент. Теперь комиссия обязана вычеркнуть ее из списка политических сил, а также исключить из реестра партий.