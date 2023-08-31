Власти назвали сроки восстановления леса в Геленджике после пожара

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, сколько времени понадобится для восстановления сгоревшего леса в Геленджике.

В своих соцсетях Кондратьев написал, что оценка масштаба ущерба, нанесенного огнем лесному фонду региона, еще продолжается.

«Оценка масштаба ущерба для лесного фонда ещё впереди, но уже сейчас понятно, что лес восстанавливаться будет долго», – написал Кондратьев.

Во вторник, 29 августа, в Геленджике загорелся лес. Пожар охватил 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. 30 августа площадь пожара разрослась до 118 гектара.

К тушению пожара, по информации ГУ МЧС, привлекли три вертолета Ми-8 и два самолета Бе-200. Огонь удалось потушить примерно на 100 гектаров. Угрозы объектам инфраструктуры и пострадавших не было.

Как отмечали сотрудники МЧС, тушение пожара в Геленджике осложнялось сильными порывами ветров до 30 метров в секунду и сложным рельефом местности. В четверг днем власти региона сообщили о полной ликвидации пожара в лесу.

Ранее в Авиалесоохраны сообщили, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности. В ведомстве отметили, что к тушению огня привлекли 435 человек и 70 единиц техники.