Власти Одессы сообщили о повреждении промышленного объекта в результате атаки
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Промышленный объект на территории Одессы получил повреждения в результате атаки российских ВС. Соответствующее заявление сделал руководитель местной военной администрации Олег Кипер в своих социальных сетях, передает информационное агентство ТАСС.
В своем посте Кипер заявил, что несмотря на продуктивную работу украинских ПВО, система обороны все равно допустила попадание в одесский промышленный объект.
Ранее ряд СМИ на Украине сообщал о том, что в городе происходят взрывы.
Вечером в среду 24 января, воздушная тревога была объявлена в нескольких областях на территории Украины, в том числе, и Днепропетровской, Николаевской и Харьковской.
Подробности произошедшего в Одессе до сих пор остаются неизвестными.