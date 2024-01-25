Власти Одессы сообщили о повреждении промышленного объекта в результате атаки

Промышленный объект на территории Одессы получил повреждения в результате атаки российских ВС. Соответствующее заявление сделал руководитель местной военной администрации Олег Кипер в своих социальных сетях, передает информационное агентство ТАСС .

В своем посте Кипер заявил, что несмотря на продуктивную работу украинских ПВО, система обороны все равно допустила попадание в одесский промышленный объект.

Ранее ряд СМИ на Украине сообщал о том, что в городе происходят взрывы.

Вечером в среду 24 января, воздушная тревога была объявлена в нескольких областях на территории Украины, в том числе, и Днепропетровской, Николаевской и Харьковской.

Подробности произошедшего в Одессе до сих пор остаются неизвестными.