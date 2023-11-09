Власти Оренбуржья опровергли информацию о словах министра образования о зарплатах

Власти Оренбургской области высказались о распространившейся в СМИ информации о словах министра образования региона Алексея Пахомова. Представители ведомства сообщили РИА Новости , что будут требовать опровержения данных.

Ранее местные и не только издания предоставили информацию о том, что Пахомов якобы заявил об отсутствии необходимости повышать заработную плату учителям, так как из-за этого специалисты будут гнаться не за предоставлением знаний детям, а за рублем.

«Данная информация не соответствует действительности. В настоящее время министерством готовится требование об опровержении средствами массовой информации сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию», – сказали в министерстве.

Также в правительстве Оренбургской области объяснили РИА Новости, что слова Пахомова были «вырваны из контекста». В ведомстве отметили, что политик говорил о выполнении указов президента России, согласно которым зарплаты работников бюджетных организаций привязаны к средней зарплате.

«Он говорил, что в Оренбургской области средняя зарплата не равна зарплате в той же Москве, и что, если мы сейчас оторвем эту зарплату от региональной экономики может наступить резкий социальный откос и может отразиться на качестве школьного образования», – уточнили в ведомстве.

Пахомов стал министром образования Оренбургской области в декабре 2019 года. До этого он работал руководителем программы по развитию отраслевых центров компетенций Центра по развитию рабочих и инженерных компетенций госкорпорации Росатом, был заместителем министра общего и профессионального образования Свердловской области.

По данным властей Оренбуржья, средняя зарплата педагогов с 2019 года в регионе увеличилась на 27%. В сентябре текущего года правительство области приняло решение направить дополнительные средства из регионального бюджета на повышение зарплаты учителям. Всего на эти цели выделили 1 млрд рублей. Таким образом, по итогам 2023 года средняя зарплата педагога в школе составит 41,8 тысяч рублей.

Ранее власти Краснодарского края сообщили, что с октября учителя будут получать зарплату с надбавкой в пять тысяч рублей.