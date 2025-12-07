Власти отправят женщин работать на тяжелые профессии
РИАН: правительство планирует сократить список запрещенных для женщин профессий
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Правительство России планирует сократить перечень профессий, которые в настоящее время запрещены для женщин. Об этом стало известно РИА Новости.
Соответствующие изменения должны быть реализованы к 2027 году в рамках утвержденной дорожной карты по национальной модели ведения бизнеса.
Отмечается, что Министерство труда и социальной защиты РФ внесет правки в действующий приказ, который регулирует список производств, работ и должностей с вредными либо опасными условиями труда, где труд женщин ограничен.
К марту 2027 года заинтересованные ведомства, объединения работодателей и профессиональные союзы должны будут определить конкретные профессии и виды работ, которые предлагается исключить из действующего ограничительного перечня для женщин.
Ранее стало известно, кто обеспечит жизнь страны в новогоднюю ночь.