Власти отправят женщин работать на тяжелые профессии

Правительство России планирует сократить перечень профессий, которые в настоящее время запрещены для женщин. Об этом стало известно РИА Новости.

Соответствующие изменения должны быть реализованы к 2027 году в рамках утвержденной дорожной карты по национальной модели ведения бизнеса.

Отмечается, что Министерство труда и социальной защиты РФ внесет правки в действующий приказ, который регулирует список производств, работ и должностей с вредными либо опасными условиями труда, где труд женщин ограничен.

К марту 2027 года заинтересованные ведомства, объединения работодателей и профессиональные союзы должны будут определить конкретные профессии и виды работ, которые предлагается исключить из действующего ограничительного перечня для женщин.

