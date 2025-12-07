Даже 31 декабря будут работать: кто обеспечит жизнь страны в новогоднюю ночь

Фото: [ Конкурс профмастерства среди пожарных и спасателей в Подольском центре подготовки МЧС/Медиасток.рф ]

Хотя 31 декабря официально объявлен выходным днем для подготовки к новогоднему празднику, представителям целого ряда профессий в этот день все равно предстоит выйти на работу, передает «ФедералПресс».

Решение правительства о нерабочем дне не отменяет необходимость обеспечения непрерывности жизненно важных процессов и услуг в стране.

В последний день уходящего года на своих рабочих местах будут находиться медицинские работники, заступающие на дежурство, и сотрудники всех экстренных служб: пожарные, полиция, спасатели.

В усиленном режиме будут работать специалисты, отвечающие за стабильность энергосистем и коммунальное хозяйство.

Полноценный отдых 31 декабря не ожидает работников транспортной отрасли — водителей общественного транспорта, пилотов, машинистов, а также сотрудников логистических компаний, обеспечивающих доставку товаров.

В разгаре рабочего процесса окажутся заведения общественного питания и представители творческих профессий: артисты, ведущие и аниматоры, занятые в новогодних мероприятиях.

Также работать будут вахтовики, сотрудники производств с непрерывным циклом и весь персонал, чей рабочий график включает смены 31 декабря согласно утвержденному расписанию.

Напомним, новогодние праздники в 2026 году продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. В январе будет 16 нерабочих и 15 рабочих дней. Такой баланс стал возможен именно благодаря объявлению 31 декабря выходным.

