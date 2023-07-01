Власти Польши опасаются ЧВК «Вагнер» из-за их нахождения в Белоруссии

Глава польского Бюро нац. безопасности Яцек Севера заявил об опасениях власти страны в связи с нахождением бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. Севера выразил опасение, что «Вагнер» может воспользоваться помощью мигрантов из стран Африки для попытки дестабилизировать обстановку в Польше. Слова руководителя польского Бюро передало издательство Financial Times .

В своем заявлении Севера заявил, что ЧВК «протолкнет» еще большее количество мигрантов в Польшу для ухудшения ситуации в стране. Он также задается вопросом, какую выгоду от этого получит «Вагнер».

По его словам, риск для страны зависит от количества бойцов в составе ЧВК, остающихся в Белоруссии. Севера считает, что данный риск стоит оценивать вместе с активами, имеющимися у «Вагнер» в Африке, и риском эскалации иммиграции на территории Польши, Литвы и Латвии.

Представитель американского Белого дома Джон Кирби ранее заявлял, что его страна будет принимать меры против ЧВК «Вагнер» в Африке и остальных регионах.