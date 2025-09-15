Власти Польши собрались запросить Китай надавить на Россию и повлиять на нее в сфере миграции

Руководство Польши собирается обратиться к китайскому руководству за содействием. Пекин попросят оказать давление на Россию, чтобы та прекратила поток нелегальных мигрантов в Европу через свою территорию. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Издание сослалось на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Тот во время встречи со своим китайским коллегой Ван И планирует попросить его надавить на Россию. Пекину, по мнению поляков, стоит предпринять дипломатические усилия по прекращению нелегальной миграции через РФ в Европу.

«Это очень важная тема, и если он ее не поднимет, я это сделаю. Если мы хотим, чтобы граница была полностью открыта, должен быть мир с обеих сторон», — указал Сикорский.

Министр добавил, что Польша уже потратила порядка €500 млн на забор в приграничной с Белоруссией территории. Все это сделано для сокращения притока нелегальных мигрантов.

