Власти Румынии сократят российское посольство на 51 человека

Румынские власти решили сократить численность российского посольства на 51 человека. В течение 30 дней они должны покинуть страну, сообщили в румынском МИД.

Мера коснется 21 дипломата и 30 сотрудников техническо-административных служб. Таким образом, Бухарест хочет уравнять численность российского посольства со своим в Москве.

При этом России самой предоставляется решить, кого она удалит из Румынии.

МИД России пообещал ответить аналогичным образом.