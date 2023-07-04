Власти считают, что пробка на Крымском мосту может образоваться и в августе

Глава Республики Крым Сергей Аксенов допустил, что пробка на Крымском мосту может возникнуть и в августе, но в обратном направлении. Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства.

Во вторник, 4 июля, российский лидер проводит совещание, главной темой которого стало обсуждение программы социально-экономического развития новых регионов. Аксенова цитируют РИА Новости.

«Ожидаем, ну август месяц, понятно, будет реверс в обратную сторону. С нашей стороны уже будет такая же пробка на отток. Готовимся, поэтому синхронизируем действия», – сказал Аксенов.

Перед въездом в Крым, на Крымском мосту, последний дни образовываются многокилометровые очереди из автомобилей. В понедельник, 3 июля, пробка растянулась до 13 километров.

По словам министра Республики Крым Николая Лукашенко, большие очереди связаны с увеличением потока автомобилей и, как следствие, увеличением времени досмотра. На данный момент на Крымском мосту открыты дополнительные пункты досмотра транспорта.

Автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто в 2018 году. Железнодорожное сообщение с другими регионами России заработало в 2020 году.

В октябре 2022 году на Крымском мосту произошел теракт. Взрывное устройство было заложено в грузовик и спрятано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой. В результате взрыва было повреждено около 250 метров шоссейного полотна.

В феврале 2023 года вице-пример РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение по Крымскому мосту восстановлено полностью раньше того срока, о котором говорил президент Владимир Путин.