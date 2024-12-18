МИД РФ отказался исключать Венгрию и Словакию из списка недружественных стран

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что нет достаточных причин для исключения Венгрии и Словакии из перечня недружественных стран, сообщили «Известия». В ведомстве подчеркнули, что обе эти страны нацелены на поддержание диалога, однако входят в состав ЕС и НАТО, что накладывает на них определенные ограничения.

В 2022 году российское правительство утвердило список иностранных государств, которые осуществляют «недружественные действия» в отношении России, ее предприятий и граждан.

В этот список вошли 46 стран и территорий, которые внедрили или поддержали антироссийские санкции после начала военной операции в Украине.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил свое несогласие с созданием новой «железной границы» между Россией и Европой. Он отметил, что желает нормализации связей с Россией и предлагает начать конструктивный диалог.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил надежду на обмен пленными перед Рождеством между РФ и Украиной.