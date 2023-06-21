Власти США отслеживают ситуацию с пропавшим батискафом «Титан»

Белый дом следит за развитием ситуации с пропавшим в Атлантическом океане батискафом «Титан», экипаж которого отправился к затонувшему 111 лет назад лайнеру «Титаник». Об этом в соцсетях сообщил журналист пула Белого дома от агентства Reuters Стив Холланд.

«Белый дом получает регулярные сводки от береговой охраны и внимательно следит за поисками», – написал Холланд.

Первые сообщения о пропаже батискафа, на борту которого находятся пять человек, появились 19 июня. С аппаратом была потеряна связь спустя 1 час 45 минут после погружения. В этот же день компания OceanGate Expeditions, занимающаяся отправкой подводных аппаратов для глубоководных экспедиций, подтвердила исчезновение одного из них.

Ранее Sky News со ссылкой на капитана первого округа береговой охраны США Джейми Фредерика сообщил, что у членов экипажа осталось кислорода на 40 часов. CNN также сообщил, что спасатели услышали сигналы в толще воды, похожие на тревожную сирену.

Некоторые эксперты выдвинули версию о том, что батискаф мог врезаться в риф на глубине 2900 метров и, как следствие, отклониться от курса.