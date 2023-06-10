Власти Турции опровергли сообщения о подготовке Эрдогана к срочной операции

Сообщения о якобы сильном ухудшении состояния здоровья турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в ряде СМИ - являются очередным вбросом, проинформировали в Центре по борьбе с дезинформацией при администрации главы государства.

Слухи что Эрдоган серьезно болен и его даже якобы готовят к некой операции стали распространяться в сети с легкой руки местного журналиста Джана Атаклы. Репортер в Twitter написал накануне, что здоровье президента Турции серьезно пошатнулось. В Центре призвали доверять только официальным источникам.

«Утверждения в ряде аккаунтов о состоянии здоровья президента не соответствуют действительности, такие сообщения нацелены на манипуляцию общественным мнением», — подчеркнули в администрации президента Турции, сообщает РИА Новости.

Напомним, месяц назад президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо в прямом эфире одного из местных телеканалов. Тогда турецкий лидер пояснил, что всего лишь подхватил желудочный грипп.