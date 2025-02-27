Газета New York Times сообщила , что представители украинского правительства в 2024 году неоднократно срывали подписание меморандума о сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки. После того как Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, украинская сторона выразила намерение заключить соглашение уже с новой администрацией США.

Издание сообщает, что осенью 2024 года Вашингтон и Киев были практически готовы к подписанию соглашения, в рамках которого Украина обязывалась предоставлять американским партнерам информацию о перспективных проектах в области минеральных ресурсов.

Подписание документа было запланировано в Варшаве на ноябрь, однако Свириденко так и не прибыла на встречу. К моменту срыва договоренностей Трамп уже выиграл выборы, и украинские официальные лица заявили американским дипломатам о своем предпочтении заключить соглашение с будущей администрацией.

Ранее на Западе спрогнозировали отказ Зеленского от нового соглашения с США без гарантий безопасности.