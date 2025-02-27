На Западе спрогнозировали отказ Зеленского от нового соглашения с США без гарантий безопасности

Украинский президент Владимир Зеленский откажется подписать новое соглашение с Соединенными Штатами, если в нем не будут содержаться гарантии безопасности с американской стороны. Об этом сообщил журнал The Economist, который издается в Великобритании.

Издание сослалось на некий информированный источник. По нему Киев должен подписать соглашение с США по поводу совместной добычи минеральных ресурсов, которое станет рамочным. Все детали договора будут согласованы позже. В этом соглашении будет указано, что Украина и Америка создадут совместный инвестиционный фонд, куда будут передаваться половина от всех украинских доходов в сфере правительственной добычи ресурсов на территории страны.

«Зеленский не намерен подписывать какое-либо второе, более полное соглашение, в которое не будут включены более широкие гарантии безопасности», — указали журналисты.

Они также отметили, что американская сторона вела себя агрессивно на предшествующих переговорах. В первый раз украинцам дали час на то, чтобы ознакомиться с предварительным договорам. Во второй раз на ознакомление с документом выделили только шесть минут.

Ранее сообщалось, что Зеленский запланировал прибыть в Вашингтон 28 февраля. Ему предстоит встретиться с Трампом и заключить сделку с США в сфере добычи полезных ископаемых на Украине.