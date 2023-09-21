Национальная комиссия Украины по стандартам государственного языка разрешила писать такие слова, как «Россия», «Российская Федерация» и «Москва», а также ряд других слов, связанных с Россией, с маленькой буквы. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщило агентство «Украинские новости».

Отмечается, что разрешение распространяется на тексты неофициальных документов.

«Национальная комиссия по стандартам государственного языка… сообщает, что написание названий «Российская Федерация», «Россия», «Москва», «Московии», «Московское царство», «Российская империя», «Государственная дума РФ» и так далее со строчной буквы можно не квалифицировать как отклонение от норм украинского языка в текстах неофициального характера», – следует из сообщения агентства.

Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил, что что министр образования Украины Оксен Лисовой подписал приказ, согласно которому слово «Российская Федерация» в стране необходимо писать с заглавных букв, несмотря на сложившуюся ситуацию. Позже глава ведомства сообщил, что такие требования содержатся в документах Министерства юстиции Украины.

С 2014 года киевский режим преследует граждан Украины за связи с российской культурой и самой Россией. В стране вводят запреты на все, что связано с РФ и русским языком, а в разных регионах сносят и демонтируют памятники русским деятелям культуры и полководцам. Кроме того, на Украине преследуются религиозные убеждения. Власти страны регулярно совершают противоправные действия в отношении представителей Украинской православной церкви (УПЦ), проводят в их домах обыски, а также преследуют политически.

В разных города и населенных пунктах Украины священнослужителей УПЦ вынуждают покидать храмы, которые потом передают во владение раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) или администрации. УПЦ подозревают в связах с Российской православной церковью (РПЦ), несмотря на независимость религиозной структуры.