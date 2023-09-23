Власти Украины заявили об отсутствии планов на случай прекращения помощи со стороны США

В украинских правительственных кругах не возникало никаких дискуссий по возможности перехода к альтернативному варианту действий.

Об этом заявил Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Мы не можем сказать, что у нас есть какие-то отдельные дискуссии по поводу какого-то плана Б», - сообщил он журналистам из американской телекомпании PBS.

Он назвал такую возможность «отвлеченными дискуссиями». При этом он выразил серьезную обеспокоенность тем, что на Западе так и не выработали какого-то плана, ведущего к победе ВСУ. По его словам, там обсуждают помощь Киеву, но никак не его победу.