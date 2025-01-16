Власти Великобритании анонсировали передачу Украине еще одной системы ПВО

Заявление британского премьера было сделано во время пресс-конференции, которую он проводил совместно с украинским президентом Владимиром Зеленским. Мероприятие прошло в Киеве. Стармер сообщил, что его страна передает Украине еще одну систему ПВО, которая относится к классу мобильных. По его утверждению, характеристики этого комплекса будут удовлетворять те нужды, которые есть у ВСУ.

Ранее Стармер обвинил во лжи Илона Маска. Известный изобретатель обвинил британского премьера в том, что тот, находясь на посту главы прокурорской службы, не реагировал на действия банд. Организованные группы массово насиловали девочек в Великобритании, а правоохранители бездействовали. Стармер назвал эти данные неверными, но при этом не стал ничего говорить о том, будет ли подавать в суд на Маска.