Власти Великобритании призывают Израиль быть сдержанным

По словам британского министра иностранных дел Джеймса Клеверли, израильским властям следует быть сдержаннее, дисциплинированнее и соблюдать международное гуманитарное право. Об этом сообщает агентство Reuters .

Он подчеркнул, что важно сохранять жизнь мирных граждан в секторе Газа.

Напомним, что ранее глава Евросоюза Жозеп Боррель рекомендовал осудить как нападение ХАМАС, так и атаки армии Израиля на мирное население анклава.