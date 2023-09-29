Власти Венгрии заявили о невозможности приема Украины в Евросоюз

Венгерский парламент никогда не одобрит эту инициативу, поскольку у украинского государства слишком много проблем.

Премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что лично он совершенно не представляет, каким образом можно инициировать процесс приема страны, о которой сейчас мало что известно. Нет точной численности ее жителей, и даже непонятно, какие территории входят в ее состав.

«Принимать страну, не зная ее параметров, было бы беспрецедентным шагом», - подчеркнул он во время выступления на радиостанции Kossuth.

По его мнению, даже одобрить начало конструктивного диалога о приеме Украины в ЕС пока невозможно. Инициация этого вопроса будет связана с очень длительным процессом по выяснению всех нюансов.