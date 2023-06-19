Власти Воронежа опровергли информацию об эвакуации жителей нескольких улиц города

Правительство Воронежской области опровергло сообщения об эвакуации жителей нескольких улиц Воронежа, которые активно начали распространяться в мессенджерах и соцсетях жителей. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Началось массовое распространение фейковой информации о срочной эвакуации жителей нескольких улиц Воронежа. Официально заявляем, что информация не соответствует действительности», – говорится в заявлении пресс-службы.

Воронежцы начали получать фейковые сообщения об эвакуации улиц Кирова, Свободы, Куцыгина, Платонова и Пушкинской.

В пресс-службе правительства региона напомнили, что распространителям недостоверной информации грозит уголовная ответственность.

9 июня на жилой дом в Воронеже упал беспилотник. По сообщениям губернатора региона Александра Гусева, пострадали три человека.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор признал сообщения о смерти ребенка от выпитой газировки фейком. В ведомстве отметили, что подобная информация распространится в странах СНГ в течение пяти лет, а случаев с отравлением газированными напитками детей в РФ не фиксировались.