Власти Забайкалья увеличили компенсацию за дрова семьям участников СВО

Пресс-служба правительства Забайкальского края сообщило об увеличении компенсации расходов на твердое топливо участникам специальной военной операции и их семьям.

По информации ведомства, компенсация увеличилась в 4,5 раза. Под твердым топливом подразумеваются дрова и уголь, которые местные жители используют для отопления своих домов.

«С 4 до 18 тысяч рублей увеличен предельный объем единовременной выплаты на компенсацию за приобретённое твердое топливо для семей участников СВО в отопительный период с 15 сентября этого года по 15 мая 2024 года», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что для участников СВО и их семей предусмотрена компенсация на оплату твердого топлива в размере 50% от понесенных расходов на одно жилое помещение. Также, уточнили в правительстве, число нуждающихся в выплатах в регионе увеличилось с 1,3 до 4,5 тысяч человек. Компенсацию имеют право получить семьи получивших увечье военных, а также семьи погибших.

Забайкальский край входит в состав Дальневосточного федерального округа. Административным центром региона является Чита. По данным на 2023 года, в Забайкалье проживают более 992 тысяч человек.

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес в Тульскую областную Думу законопроект, предусматривающий выделение участникам СВО и членам их семей земельного участка.