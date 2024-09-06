Носящий с легкой руки СМИ за свои неудачи на поле боя прозвище «генерал 200» главком ВСУ Александр Сырский заявил в интервью американскому телеканалу CNN, что благодаря операции в Курской области Киеву якобы удалось остановить продвижение ВС РФ на покровском направлении в Донбассе.

По словам Сырского, Москва якобы планировала на конец августа атаку Украины именно из Курской области. Поэтому трансграничного вторжения Киева туда было не избежать.

«Москва перебросила под Курск десятки тысяч военнослужащих, включая лучшие десантно-штурмовые подразделения», — сказал главком ВСУ.

При этом, пользуясь тем, что беседует с американскими СМИ, Сырский не поленился покритиковать Белый дом за то, что задержки западной военной помощи привели к падению морального духа в украинской армии и, соответственно, к ощутимым неудачам на поле боя.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь плотная их плотная блокада со стороны армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.