Лидеры европейских стран разочарованы, что не принимают участие в урегулировании украинского кризиса, хотя активно спонсировали киевский режим, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

Поэтому они в последний момент решили провести онлайн совещание, чтобы донести до США определенную позицию, которая США и так известна, отметила она.

Конфликт на Украине — это в первую очередь детище стран ЕС и бывшего президента США Джо Байдена, подчеркнула Кнайсль. Именно ЕС по-прежнему выделяет деньги Киеву, однако ни в США, ни в России их не воспринимают всерьез.

Трамп пообещал позвонить европейским лидерам после переговоров. Он позвонил им заранее, но у них нет какой-либо настоящей роли в идущих переговорах, считает она.

В то же время отсутствует четкая иерархия, определяющая, кто бы мог представлять объединение на потенциальных переговорах такого формата, как урегулирование конфликта на Украине, заключила Кнайсль.

Ранее Кнайсль заявила, что ЕС хочет смены власти в России.