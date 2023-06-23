ВМС США и Британии знали о взрыве батискафа «Титан» после его пропажи

Военно-морским силам США и Великобритании было известно о взрыве на батискафе «Титан» сразу после того, как с ним была потеряна связь, сообщает издание inews со ссылкой на источник в британских ВМС.

По информации источника, взрыв зафиксировала сверхсекретная система акустического обнаружения спустя несколько часов после потери связи подводным аппаратом.

«Я уверен, вы можете представить, что эти датчики должны отслеживать... Мы знали», – сказал собеседник издания.

Ранее о том, что сверхсекретная система акустического обнаружения зафиксировала взрыв в Атлантическом океане, сообщила газета американская газета The Wall Street Journal. Эту информацию передали поисково-спасательным службам.

22 июня Береговая охрана США признала экипаж батискафа «Титан» погибшим в результате имплозии – внутреннего взрыва. Пять человек погибли в 487 метрах от «Титаника».

Первые сообщения о пропаже аппарат появились 19 июня. Сообщалось, что связь с ним пропала спустя практически два часа после погружения. «Титан» является разработкой компании OceanGate Expeditions, которая занимается туристическими погружениями к затонувшему лайнеру.