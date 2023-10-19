ВМС США перехватили ракеты и БПЛА, выпущенные Йеменом

Эсминец военно-морских сил Соединенных Штатов перехватил ракеты и БПЛА, которые были выпущены из Йемена, предположительно, по Израилю. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передает издание РИА Новости .

Как заявил Райдер, эсминец американских ВМС USS Carney, который находился в северном регионе Красного моря, сбил три крылатых снаряда и «несколько» дронов, которые были запущены из Йемена.

Представитель ведомства уточнил, что среди военнослужащих США потерь не было. Райдер также добавил, что не может дать точную информацию касаемо того, по какой цели были запущены йеменские снаряды и БПЛА, но предположил, что они могли быть направлены на сторону израильского государства.