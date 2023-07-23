Внешний вид Зеленского на официальных встречах сочли оскорбительным

Он указал на то, что наряд лидера Украины больше напоминает одежду военачальника, и смотрится неуместно, когда Зеленский находится рядом с президентами и политиками из других стран.

Отдельно журналист указал на то, что его одежда даже не является военной формой. Как подчеркнул Блашко, у Зеленского нет ни военного образования, ни соответствующего звания. По заявлению журналиста, появление Зеленского в таком виде – оскорбительная мелочь, которая только негативно сказывается на определение политической роли президента Украины в медиа-пространстве.