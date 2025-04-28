Внук Де Голля призвал Европу ориентироваться на сотрудничество с Россией
Внук Де Голля призвал Европу подружиться с Россией
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Франции и другим странам Европы нужно вспомнить уроки истории и взять курс на сотрудничество с Россией, заявил внук первого президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль в ходе выступления на конференции, посвященной вкладу русских героев в движение Сопротивления во Франции.
Он также напомнил о значении дружбы с России для генерала де Голля.
Именно благодаря участию России Франция и Европа стали процветающими странами со сбалансированными, c мирными и искренними отношениями, подчеркнул Пьер де Голль.
Он также сказал, что «Россия хочет не войны, а мира», как и нынешняя администрация США, поэтому Франция должна сыграть свою роль в построении будущего многополярного мира в рамках БРИКС.
Ранее сообщалось о том, что Париж сыграл ведущую роль в направлении Украины к катастрофе.