Франции и другим странам Европы нужно вспомнить уроки истории и взять курс на сотрудничество с Россией, заявил внук первого президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль в ходе выступления на конференции, посвященной вкладу русских героев в движение Сопротивления во Франции.

Он также напомнил о значении дружбы с России для генерала де Голля.

Именно благодаря участию России Франция и Европа стали процветающими странами со сбалансированными, c мирными и искренними отношениями, подчеркнул Пьер де Голль.

Он также сказал, что «Россия хочет не войны, а мира», как и нынешняя администрация США, поэтому Франция должна сыграть свою роль в построении будущего многополярного мира в рамках БРИКС.

Ранее сообщалось о том, что Париж сыграл ведущую роль в направлении Украины к катастрофе.