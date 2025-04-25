Сергей Лавров, глава российского МИД, подверг резкой критике заявления французского посла в России Николя де Ривьера, касающиеся украинского кризиса, указав на его умалчивание о ключевой роли Парижа в эскалации ситуации на Украине. Соответствующее заявление опубликовали на официальном сайте внешнеполитического ведомства России.

Министр обратил внимание на интервью, которое посол Франции дал изданию «Коммерсантъ». Лавров подчеркнул, что Ривьер прибыл в Россию после работы в качестве постпреда Франции при ООН. В интервью, по словам Лаврова, безапелляционно утверждается, что корень всех проблем это то, что «Россия напала на Францию».

При этом полностью игнорируются многолетние предупреждения, которые президент Путин и другие российские официальные лица направляли Западу, предостерегая от расширения НАТО на Восток и поддержки откровенно нацистского режима, пришедшего к власти на Украине в результате госпереворота. Также умалчивается о роли Франции в приближении украинского государства к катастрофе.

Лавров напомнил, что именно Франция выступала гарантом первых соглашений по Украине в феврале 2014 года, и не предприняла никаких действий, когда оппозиция их нарушила.

Также Париж был гарантом Минских соглашений в 2015 году, которые, как признались впоследствии Олланд, Меркель и Порошенко, никто не собирался выполнять.

Министр подчеркнул, что французский дипломат умолчал и о систематическом уничтожении русского языка на Украине во всех сферах, включая образование и СМИ, задолго до начала российской спецоперации.

Ранее Лавров заявлял, что Москва готова к сделке по урегулированию ситуации на Украине.