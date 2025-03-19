Внук Кеннеди раскритиковал медиа за освещение раскрытых данных об убийстве деда

Джек Шлоссберг, внук Джона Кеннеди, выразил недовольство тем, как американские медиа представили публикацию рассекреченных материалов, касающихся убийства его деда.

Национальный архив США обнародовал документацию, связанную с делами об убийствах 35-го президента США Джона Кеннеди, его брата Роберта и правозащитника Мартина Лютера Кинга.

Предание гласности этих записей стало возможным благодаря распоряжению Дональда Трампа, изданному 17 марта 2025 года.

В своем аккаунте в X он подчеркнул, что нет необходимости акцентировать внимание на истории с фальшивыми документами, особенно в условиях обилия настоящих новостей.

Ранее сообщалось, что умер агент Секретной службы США Клинт Хилл, пытавшийся спасти Кеннеди от пули.