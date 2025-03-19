Внук Кеннеди раскритиковал медиа за освещение раскрытых данных об убийстве деда
Внук Кеннеди раскритиковал СМИ за их подход к раскрытым данным об убийстве деда
Фото: [flickr.com]
Джек Шлоссберг, внук Джона Кеннеди, выразил недовольство тем, как американские медиа представили публикацию рассекреченных материалов, касающихся убийства его деда.
Национальный архив США обнародовал документацию, связанную с делами об убийствах 35-го президента США Джона Кеннеди, его брата Роберта и правозащитника Мартина Лютера Кинга.
Предание гласности этих записей стало возможным благодаря распоряжению Дональда Трампа, изданному 17 марта 2025 года.
В своем аккаунте в X он подчеркнул, что нет необходимости акцентировать внимание на истории с фальшивыми документами, особенно в условиях обилия настоящих новостей.
Ранее сообщалось, что умер агент Секретной службы США Клинт Хилл, пытавшийся спасти Кеннеди от пули.