Умер агент Секретной службы США Клинт Хилл, пытавшийся спасти Кеннеди от пули

На 94-м году жизни скончался агент Секретной службы США Клинт Хилл, который стал известен благодаря своей героической попытке спасти президента Джона Кеннеди и его супругу Жаклин в день трагического покушения в 1963 году. Об этом сообщил телеканал CNN.

В день убийства 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас) Хилл находился в автомобиле, следовавшем за президентским кортежем. После того как прозвучали выстрелы, агент мгновенно бросился к машине, где находились президент с супругой. Он прикрыл Жаклин от опасности и попытался оказать помощь раненому Кеннеди, но рана главы государства оказалась смертельной.

После этого происшествия Хилл принял решение уйти в отставку в возрасте 43 лет. У экс-агента остались жена, сыновья и внуки.

Как позже стало известно, покушение на 35-го президента США совершил американец Ли Харви Освальд. Он действовал в одиночку и отслеживал путь Кеннеди.

В январе 2025 года 47-й президент США Дональд Трамп поручил рассекретить документы о покушениях на политических лидеров, включая Джона и Роберта Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР) обнаружило около 2,4 тыс. нерассекреченных документов по убийству Джона Кеннеди.