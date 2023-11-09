Внутреннее и внешнее давление заставит Зеленского пойти на переговоры

Украинский президент Владимир Зеленский в скором времени будет вынужден пойти на мирные переговоры с российской стороной. Соответствующее заявление сделал обозреватель Тед Снайдер в своем материале для журнала Responsible Statecraft .

Автор указал на то, что сейчас Зеленский сталкивается с сильным давлением, как в своей стране, так и за ее пределами. Давление внутри государства исходит от политического и военного руководств, а давление извне исходит от главных партнеров, заявил журналист.

Снайдер выразил мнение, что растущее давление создается для того, чтобы вынудить украинского лидера сесть за стол переговоров и покончить с конфликтом в своей стране. По его словам, «остается всего пара месяцев».