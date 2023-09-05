Во дворе военкомата в Петербурге сработало самодельное устройство

Во дворе военкомата на улице Крупской в Невском районе Петербурга сработало самодельное взрывное устройство, сообщила во вторник, 5 сентября, «Фонтанка».

По данным источника, СВУ было заложено в вентиляционной шахте, которая ведет к заброшенному бомбоубежищу.

По информации spb.kp.ru, грохот напугал петербуржцев около 10 часов утра. В пресс-службе администрации города подтвердили взрыв и отметили, что пострадавших и повреждений не было.

На данный момент экстренные службы выясняют все обстоятельства произошедшего, а также обследуют двор у военного комиссариата.

В июле рядом с газопроводом «Уренгой-Новопсков» в Сызранском районе Самарской области обнаружили СВУ, которое выглядело как пакет с проводами.

4 сентября ФСБ сообщила о задержании в Херсонской области украинца, который делал бомбы для совершения терактов в Запорожской области. Операция проводилась совместно с МВД. Во время обысков у мужчины нашли 5 кг взрывчатки и другие компоненты, необходимые для создания СВУ.