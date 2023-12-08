Во Франции число сторонников националистической партии Марин Ле Пен выросло до трети

Число французов, разделяющих националистические идеи партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» выросло до 33%, пишет Franceinfo со ссылкой на социологический опрос агентств Verian и Epoka.

Отмечается, что рост сторонников «Национального объединения» происходит уже седьмой подряд.

При этом впервые число тех, кто не считает партию угрозой демократии, превысило количество полагающих, что она несет опасность обществу, – 45% против 41%. Большинство французов считает «Национальное объединение» обычной партией, которая когда-нибудь сможет прийти в власти.

Мари Ле Пен трижды участвовала в выборах президента Франции. Дважды она уступала во втором туре Эммануэлю Макрону. Причем если в 2017 году Ле Пен получила 33,9% голосов, то в 2022-м эта доля выросла до 41,5%.