План коллективного Запада по спонсированию украинского правительства – это безумие. Соответствующее заявление сделал глава французской партии «Патриотов» Флориан Филиппо в своих социальных сетях .

В своем посте Филиппо назвал безумием действия Запада и привел информацию из исследований издания Financial Times. Согласно их данным, Украина получит почти 200 миллиардов евро после вступления в Евросоюз. Это значит, что Франция также выплатит Киеву большую сумму, что политик назвал безумием и самоубийством.

«Давайте остановим их всех!» — призвал он.

Недавно Филиппо заявлял, что настало время остановить украинского лидера Владимира Зеленского, и сделать это надо до того, как его действия спровоцируют глобальную катастрофу.