Торговая политика главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен губит Францию. Об этом заявил французской политик Флориан Филиппо в своем посте в соцсетях .

Там политик заявил, что ЕС постепенно убивает Францию. Он напомнил, что недавно фон дер Ляйен гордо объявила о подписании нового соглашения о свободной торговле союза с Кенией. Это действие и политику главы комиссии Филиппо считает губительной для своей страны, поэтому он предложил уничтожить блок и освободить государство от него.

Он также заявил, что французский сельхоз сектор встал под угрозу из-за экспорта цветов из Кении, которые на рынке Франции будут стоить в разы дешевле местного продукта. По мнению политика, это уничтожит сельхоз отрасль страны.

Недавно Филиппо отмечал, что членство Франции в ЕС является разорительным для страны на фоне огромных трат на поддержку Украины.