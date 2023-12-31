В Киеве вспомнили о российских заявлениях после того, как украинские войска одно за другим терпят поражения на фронте. Об этом сообщает французский телеканал TVL.

По словам эксперта по урегулированию кризисов Эрве Каресса, власти киевского режима не могут пояснить жителям Незалежной отступление войск страны и большие потери в их рядах.

Напомним, что ранее Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоров не будет.