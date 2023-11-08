Во Франции назвали объем военной помощи Украине
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Франция отправила Украине военной помощи на сумму более трех миллиардов евро за все время конфликта, сообщается в отчете парламентской комиссии. Об этом сообщило местное информагентство France Presse.
За время продолжения конфликта, страна отправила Киеву военной помощи на сумму 3,2 миллиарда евро, следует из отчета комиссии парламента, представленного на комиссии по обороне в Нацсобрании страны.
Уточняется, что военное оборудование, переданное Францией на безвозмездной основе стоит почти 2 миллиарда евро. Страна также обучила около 7000 солдат украинских ВС, на что было потрачено 300 миллионов евро. После этого, Франция оплачивала взнос в европейский механизм мира в размере миллиарда евро и организовала фонд на сумму 200 миллионов для прямых закупок оборудования у местных производителей украинской стороной.
В агентстве также отметили, что сумма может увеличиться после замены поставленного оружия, которая продлится до 2027 года.