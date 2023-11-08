Во Франции назвали объем военной помощи Украине

Франция отправила Украине военной помощи на сумму более трех миллиардов евро за все время конфликта, сообщается в отчете парламентской комиссии. Об этом сообщило местное информагентство France Presse .

За время продолжения конфликта, страна отправила Киеву военной помощи на сумму 3,2 миллиарда евро, следует из отчета комиссии парламента, представленного на комиссии по обороне в Нацсобрании страны.

Уточняется, что военное оборудование, переданное Францией на безвозмездной основе стоит почти 2 миллиарда евро. Страна также обучила около 7000 солдат украинских ВС, на что было потрачено 300 миллионов евро. После этого, Франция оплачивала взнос в европейский механизм мира в размере миллиарда евро и организовала фонд на сумму 200 миллионов для прямых закупок оборудования у местных производителей украинской стороной.

В агентстве также отметили, что сумма может увеличиться после замены поставленного оружия, которая продлится до 2027 года.