Во Франции обеспокены итогами встречи БРИКС

Пополнения в составе союза БРИКС в виде новых стран свидетельствует о надвижении глобальной революции и последующем ослаблении Соединенных Штатов. Такое мнение выразил французский политик и глава партии «Патриотов» Флориан Филиппо в своих социальных сетях .

В своем посте он назвал итоги последней встречи союза «глобальной геополитической революцией». Таким образом он отреагировал на новости о том, что с 1 июля 2024 года, в союз вступят 6 новых стран: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Филиппо подчеркнул, что теперь в составе БРИКС будет 6 из 9 самых крупных стран по количеству добываемой нефти. Французский деятель убежден, что именно это и станет причиной дальнейшего ослабления Соединенных Штатов Америки.