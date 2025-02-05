Во Франции призвали к трибуналу для главы Еврокомиссии

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и призвал устроить ей трибунал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соцсети политика.

Глава ЕК призывала к «специальному трибуналу» для России. Однако Филиппо отметил, что это были неосторожные заявления, ухудшающие достижение мира.

Также Урсула фон дер Ляйен заявляла, что для проведения суда и привлечения к ответственности РФ якобы заложены «правовые основы», но какие именно она не уточнила, а лишь набросилась с обвинениями в агрессии. Лидер «Патриотов» указал, что глава ЕК не считается с тем, чего на самом деле хотят европейцы и в частности французская партия.

«Чего хотим мы, так это "специального трибунала" для Урсулы фон дер Ляйен и ЕС! Пфайзергейт, СМС, коррупция ЕС, кража нашего суверенитета, аннулирование результатов выборов и т.д. Несите ответственность!», — эмоционально написал Филиппо.

Напомним, что Бельгии суд отклонил иск против главы Еврокомиссии: ее обвиняли в нарушениях при закупке вакцин в период пандемии ковида. Бельгийский лоббист Фредерик Балдан заявил, что действия нанесли серьезный экономический ущерб Бельгии.

Ранее сообщалось, что на Западе заявили о недовольстве стран ЕС внешней политикой фон дер Ляйен.